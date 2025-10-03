Эксперт Кнутов: дальность полета Tomahawk составляет около 1 600–1 800 км

Фото: ТАСС/Zuma/Matthew Daniels

Дальность полета крылатой ракеты Tomahawk, запущенной с самолета или с кораблей, составляет около 1 600 – 1 800 километров с учетом 500-килограммовой осколочно-фугасной боевой части, заявил в беседе с Москвой 24 военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Эксперт объяснил, что максимальная дальность ракеты равняется 2 500 километрам, но это расстояние зависит от ряда условий, включая вес боевой части. Ракета летит с огибанием рельефа местности на высоте около 50 метров.

"Впервые Tomahawk применялись во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году, где показали высокую эффективность, а затем американцы использовали их в Югославии в 1999-м", – напомнил Кнутов.

При этом уже тогда ракеты успешно сбивали из зенитных артиллерийских установок и малокалиберных зенитных орудий. Один из сербских летчиков смог сбить около 10 Tomahawk. Это доказывает, что это не супероружие, с которым невозможно бороться.

"В последующий период американцы применяли Tomahawk во время президентства Трампа, когда наносили удары по Сирии с применением крылатых ракет разного типа", – указал эксперт.

Тогда по американским ракетам работали системы радиоэлектронная борьбы советского и российского производства. В итоге сирийцам удалось перехватить около 70% крылатых ракет.

"Таким образом, Tomahawk для нас не является чем-то новым или уникальным – это вполне знакомая цель, и мы знаем, как по ней работать", – сказал Кнутов.

Кроме того, этот вид крылатых ракет можно запускать либо с атомных подводных лодок, либо с самолетов стратегической авиации B-52 и B-2 Spirit. Но Украина не имеет ни стратегических бомбардировщиков, ни флота, способного производить запуск подобных ракет, уверен специалист.

США разработали новый комплекс Typhon, в котором есть четыре контейнера с ракетами Tomahawk. Вашингтон планирует развернуть комплекс в Германии с 2026 года.

"Если такой комплекс будет продан Украине, это потребует ответных мер с нашей стороны", – резюмировал Кнутов.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине дальнобойных ракет, в том числе Tomahawk и Barracuda. Эксперты сомневаются в реализуемости подобных планов, так как имеющиеся у Штатов запасы данного типа вооружения предназначены только для американских ВМС.

Позже военный эксперт Виктор Литовкин указывал, что крылатые ракеты Tomahawk не предполагают воздействия на войска на линии боевого соприкосновения. Подобное оружие подходит для ударов по жилым массивам, объектам управления, нефтеперерабатывающим предприятиям в глубине территории противника.

