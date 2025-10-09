Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 19:38

Экономика
Главная / Истории /

Эксперт Шапкин раскритиковал предложение о налоге для магазинов с иностранными товарами

Незваные гости? К чему приведет допналог для магазинов с иностранными товарами

В России предложили ввести дополнительный налог для магазинов, торгующих иностранными товарам. Как такая мера отразится на кошельках покупателей, разбиралась Москва 24.

Налог на импорт

Фото: depositphotos/Professor25

"Коммунисты России" предложили ввести дополнительный налог в 15% для магазинов, торгующих иностранными товарами. Документ направят премьер-министру Михаилу Мишустину, в Госдуму и Федеральную налоговую службу (ФНС), сообщил изданию "Абзац" председатель партии Сергей Малинкович.

При этом мера не должна отразиться на потребителях, утверждает он.

Закон должен включать норму о том, что данное налогообложение не повлечет за собой повышение цен для покупателей и это будет отслеживаться. Иначе магазины лишатся права торговать в России.
Сергей Малинкович
председатель партии "Коммунисты России"

"Сотрудник налоговой инспекции должен прийти в дирекцию с уведомлением, в котором будет сказано, что с такого-то числа – лучше с 1 декабря этого года – они будут платить плюс 15%", – отметил Малинкович.

По его мнению, инициативу нельзя считать грабежом, так как полученные средства направят на "восстановление ущерба", который причинили недружественные страны. Исключение можно сделать лишь для Турции, уточнил политик.

Ранее Минфин внес законопроект, предусматривающий введение налога на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных товаров, продаваемых на маркетплейсах. Согласно документу, в 2027 году его размер может составить 5%, в 2028-м – 10%, а в 2029-м – 15%, а с 2030-го вырастет до 20%. Публичное обсуждение инициативы продлится до 23 октября.

Заплатит потребитель?

Фото: depositphotos/06photo

Допналог для магазинов с иностранными товарами осложнит жизнь российским потребителям, отметил в беседе с Москвой 24 экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. По его мнению, даже несмотря на заверения авторов идеи об удержании цен, они все равно повысятся.

Если не разрешат увеличивать цены на импортные товары, они накинут на российские. А кто-то будет все равно повышать стоимость и импортной продукции, и тогда вслед за ними это начнут делать наши производители.
Никита Масленников
экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий

"Отслеживать, чтобы цены нигде не поднимались, крайне сложно. Для этого надо, чтобы сотрудники Роспотребнадзора регулярно обходили все магазины. Но скорее будут предусмотрены отдельные целевые проверки", – предположил Масленников.

По его словам, если и вводить такие налоги, то надо продумывать их гибкое применение. Оно должно зависеть от того, какие страны усиливают экспорт продукции в РФ. Но для этого уже существуют таможенные пошлины, которые давно показали свою эффективность.

"Это гораздо более понятный для всех в мире механизм. Если видно, что поток импорта начинает угрожать национальной промышленности, надо повышать пошлины", – подчеркнул Масленников. 

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин напомнил в беседе с Москвой 24 об акцизах, с помощью которых регулируется импорт алкогольной продукции. При этом российские производители получают с него вычет.

Тогда и в этом случае наши компании должны получать вычет по тому налогу, который предлагается ввести, чтобы выросло качество наших товаров. Но как оно может стать лучше, скажем, по отношению к бананам, если мы их не производим. Поэтому есть ли во всем этом смысл?
Павел Шапкин
председатель Национального союза защиты прав потребителей

Шапкин также предположил, что дополнительные налоги все же отразятся на конечной цене для потребителя, потому что ни один магазин не захочет терять прибыль. Вместо этого стоит усилить контроль, чтобы не допустить накрутки стоимости российских продуктов, что тоже иногда имеет место быть, заключил эксперт.

Читайте также


Трошина Любовь

экономикаистории

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика