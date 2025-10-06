Диетолог Соломатина: конфеты с алкоголем являются токсином для мозга и нервной системы

В Госдуме призвали усилить надзор за продажей конфет с алкоголем на маркетплейсах. Нужны ли такие меры и как подобные кондитерские изделия влияют на здоровье, разбиралась Москва 24.

Усилить контроль за продажей кондитерских изделий с алкоголем через маркетплейсы потребовал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Свое обращение он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, сообщили РИА Новости со ссылкой на документ.

По словам парламентария, в карточках таких товаров на онлайн-платформах не всегда указано возрастное ограничение, что позволяет несовершеннолетним свободно их приобретать. При этом Леонов уточнил в беседе с агентством, что подобный подход стимулирует молодых людей злоупотреблять горячительными напитками во взрослой жизни.





Сергей Леонов председатель комитета Госдумы по охране здоровья На мой взгляд, продажа алкогольных конфет должна быть ограничена для несовершеннолетних, а карточки товара должны иметь обязательное указание "18+", причем на видном месте, а не скрыто в характеристиках.

Ранее руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Зарема Тен предупредила, что конфеты с алкогольной начинкой вызывают обезвоживание, раздражают слизистую желудка и противопоказаны людям с гастритом или язвой. Плюс даже небольшое количество спиртного может повлиять на реакцию, поэтому их не стоит есть перед тем, как сесть за руль.

Кроме того, зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный обращался в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой запретить завуалированную рекламу спиртного через продукты питания. В частности, речь идет о леденцах со вкусом вина, чипсах с игристыми напитками, сосисках с виски и других изделиях, сообщает газета "Известия".

"Дополнительное предупреждение"

Контроль за продажей конфет с алкоголем на сегодняшний день не входит в компетенцию какого-либо ведомства, кроме Роспотребнадзора. Об этом Москве 24 рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

"Существует технический регламент на пищевую продукцию, в котором есть подраздел о кондитерских изделиях с прописанными требованиями. И это все: никаких специальных норм для конфет с алкоголем на данный момент не существует", – указал эксперт.





Павел Шапкин председатель Национального союза защиты прав потребителей, руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Что касается продажи конфет на маркетплейсах, стоит ввести дополнительное предупреждение о наличии алкоголя в продукте. Например, в карточке продавца, чтобы исключить возможность употребления их детьми. Но на все случаи в нашей жизни регулирование не придумаешь. Считаю, сами производители могут в добровольном порядке, без каких-то дополнительных нормативных актов, это сделать, чтобы уберечь несовершеннолетних, а также беременных.

При этом алкоголь содержится в тортах или ромовых бабах в качестве начинки или пропитки. Также он встречается, например, в квасе или кефире, добавил эксперт.

"Возникает вопрос, где начинается алкоголь и заканчивается обычная пищевая продукция. При этом, если в изделии содержится менее 0,5%, оно уже не является алкогольным", – заключил Шапкин.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с Москвой 24 подчеркнула, что во время производства конфет с алкоголем при нагревании спирта крепость становится минимальной.

"Также стоит отметить, что в печени вырабатывается алкогольдегидрогеназа – фермент, который нейтрализует этот компонент. Причем у кого-то он вырабатывается больше, а у кого-то меньше – это заложено генетически. Однако у детей такой фермент плохо вырабатывается, и поэтому алкоголь им вообще нельзя", – указала эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Эти конфеты противопоказаны детям, беременным, кормящим мамам и людям с психическими заболеваниями. Продукты распада алкоголя являются токсином для мозга и нервной системы – нарушается связь между нервными клетками, сигналы плохо доходят до мозга. Поэтому человек теряет координацию, страдает речь и мышление, возникает неадекватное восприятие реакций окружающих.

Также у ребенка при употреблении таких конфет нарушается работа нервной системы и мозга, так как любое токсическое влияние приводит к задержке интеллектуального и эмоционального развития. Кроме того, алкоголь ухудшает развитие у детей критического и креативного мышления. А при генетической предрасположенности у ребенка может даже сформироваться алкоголизм, пусть это и маловероятно, предупредила Соломатина.

