06 октября, 07:45

Политика

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

ВС РФ освободили населенный пункт Кузьминовка в ДНР

Новости мира: в Париже протестующие потребовали освободить израильских заложников в Газе

Новости мира: митингующие в Тбилиси перекрыли дорогу у здания парламента

Новости мира: в Стамбуле прошло масштабное шествие в поддержку "Флотилии свободы"

Новости мира: МИД Египта подтвердил переговоры между Израилем и ХАМАС

"Новости дня": в Госдуме предложили запретить держать в квартирах опасные породы собак

Российская армия приступила к освобождению Северска в ДНР

Оппозиционное движение победило на парламентских выборах в Чехии

Новости мира: россиянка погибла при наводнении в Болгарии

В столице Перу Лиме прошла акция протеста против президента Дины Болуарте. Участники заявили о своем конституционном праве на протест и призвали не демонизировать их. Демонстранты обвинили президента в совершении недопустимых действий и возложили на полицию и армию ответственность за гибель молодежи. Среди требований – пересмотр законодательства о пенсионной реформе и амнистии, а также освобождение студента Самуэля Родригеса, обвиняемого в нападении на полицейского.

В японском городе Куреме затопило дороги. Местные жители не могут перейти с одной на другую сторону. Машины заглохли в пробках. Накануне метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильных ливнях. Они периодически обрушиваются на Японию с августа. Людей массово эвакуируют. О пострадавших не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

