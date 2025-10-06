Новости мира: в Перу прошла акция протеста против президента Дины Болуарте

В столице Перу Лиме прошла акция протеста против президента Дины Болуарте. Участники заявили о своем конституционном праве на протест и призвали не демонизировать их. Демонстранты обвинили президента в совершении недопустимых действий и возложили на полицию и армию ответственность за гибель молодежи. Среди требований – пересмотр законодательства о пенсионной реформе и амнистии, а также освобождение студента Самуэля Родригеса, обвиняемого в нападении на полицейского.



В японском городе Куреме затопило дороги. Местные жители не могут перейти с одной на другую сторону. Машины заглохли в пробках. Накануне метеорологическое агентство выпустило предупреждение о сильных ливнях. Они периодически обрушиваются на Японию с августа. Людей массово эвакуируют. О пострадавших не сообщается.

