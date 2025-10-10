Фото: телеграм-канал "Лобня"

Мужчина напал на сотрудников больницы в подмосковной Лобне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на медучреждение.

"Во время нахождения на лечении в стационаре Лобненской больницы 9 октября пациент начал проявлять признаки агрессии в отношении сотрудников медучреждения, в связи с чем они удерживали его до прибытия на место сотрудников Росгвардии", – рассказали в больнице.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с ножом ворвался в Лобненскую больницу и попытался напасть на персонал. На кадрах, которые прикреплялись к публикациям, видно, что человек ведет себя агрессивно. Медики были вынуждены удерживать его на полу.

До этого мужчина напал на трех пациентов больницы в Тульской области. Злоумышленник, находясь на стационарном лечении, взял металлическую трубу и ударил троих человек по голове. Причиной поступка стала внезапно возникшая неприязнь с его стороны.