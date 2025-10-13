Момент аварии на Кутузовском проспекте попал на видео

Момент ДТП с участием четырех автомобилей на Кутузовском проспекте попал на видео. Кадры с видеорегистратора опубликовал телеграм-канал "112".

На видеозаписи видно, как разогнавшийся BMW выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами.

ДТП произошло 13 октября около дома 26 на Кутузовском проспекте.

Травмы получили 4 человека. По данным столичного Депздрава, среди пострадавших есть ребенок, ему оказали помощь на месте. Двое взрослых доставлены в ГКБ имени Пирогова, еще один – в ММНКЦ имени Боткина.

Ранее в аварии на юге Москвы погиб пешеход. ДТП произошло на Россошанской улице в районе дома 2, корпуса 3, по Россошанскому проезду. Там водитель автомобиля "КамАЗ" совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.