17 октября, 08:00

Транспорт

На "Госуслугах" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО

На "Госуслугах" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО

На портале "Госуслуги" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО, сообщили в Минцифры. Чтобы получить выплату, необходимо подать соответствующее заявление.

Практически все данные будут включены в обращение автоматически, их не придется вносить вручную. Когда страховая компания примет заявление и осмотрит автомобиль, клиенту выдадут направление на ремонт или перечислят компенсацию на указанную карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспортавтовидеоЕгор Бедуля

