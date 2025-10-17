На "Госуслугах" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО

На портале "Госуслуги" появилась возможность оформлять компенсацию по ОСАГО, сообщили в Минцифры. Чтобы получить выплату, необходимо подать соответствующее заявление.

Практически все данные будут включены в обращение автоматически, их не придется вносить вручную. Когда страховая компания примет заявление и осмотрит автомобиль, клиенту выдадут направление на ремонт или перечислят компенсацию на указанную карту.

