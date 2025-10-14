Новые шумоподавляющие кабины в столичном метро будут бесплатными до конца года

Новые шумоподавляющие кабины в московском метро будут бесплатными до конца года. Их установили на станциях "Комсомольская" и "Нижегородская". Внутри кабинок есть стол, сиденье, вентиляция и розетки для подзарядки устройств.

Чтобы воспользоваться мини-офисом, нужно зарегистрироваться в приложении "РТК шеринг". Как рассказал заммэра Максим Ликсутов, если сервис окажется востребованным, такие кабины появятся и на других станциях метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.