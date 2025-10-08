08 октября, 07:15Транспорт
Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы"
Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы". Теперь пополнить "Тройку" и "Карту москвича" можно онлайн через платежный сервис Mir Pay.
Для этого достаточно заранее привязать банковскую карту к сервису, а затем выбрать его как способ оплаты в приложении метро. После онлайн-оплаты билет необходимо записать на карту.
