Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы". Теперь пополнить "Тройку" и "Карту москвича" можно онлайн через платежный сервис Mir Pay.

Для этого достаточно заранее привязать банковскую карту к сервису, а затем выбрать его как способ оплаты в приложении метро. После онлайн-оплаты билет необходимо записать на карту.

