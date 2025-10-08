Форма поиска по сайту

08 октября, 07:15

Транспорт

Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы"

Новая функция для владельцев Android-смартфонов появилась в приложении "Метро Москвы". Теперь пополнить "Тройку" и "Карту москвича" можно онлайн через платежный сервис Mir Pay.

Для этого достаточно заранее привязать банковскую карту к сервису, а затем выбрать его как способ оплаты в приложении метро. После онлайн-оплаты билет необходимо записать на карту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

транспорттехнологиигородвидеоНаиль ГубаевДарья Крамарова

