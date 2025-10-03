РЖД запустили продажу билетов на поезда на Новый год

РЖД начали продажу железнодорожных билетов на новогодние праздники. В первую очередь в продажу поступили билеты на поезда дальнего следования, отправляющиеся 31 декабря.

Наибольшим спросом традиционно пользуются направление Москва – Санкт-Петербург, города Краснодарского края, Казань и Нижний Новгород. Перевозчик также увеличил количество поездов по туристическим маршрутам, включая "Зимнюю сказку" и "Величие Севера".

