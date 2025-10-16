В ГД РФ просят разобраться в причинах высоких цен на перелеты в Краснодар

Фото: depositphotos/Feverpitch

В ГД РФ попросили Минтранс разобраться с высокими ценами на перелеты в Краснодар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеша главе Минтранса РФ Андрею Никитину.

"Учитывая многочисленные обращения граждан и их обеспокоенность высокой стоимостью авиабилетов на рейсы в Краснодар, прошу вас обратить особое внимание на данную проблему", – отметил депутат.

Говоря о жалобах потребителей, Панеш привел пример, что цены на билеты экономкласса достигают 50 тысяч рублей, а билеты бизнес-класса – до 150 тысяч рублей.



По оценке парламентария, Краснодар среди внутренних авиамаршрутов является одним из самых дорогих.

Депутат предположил, что перевозчики тоже страдают от такой ценовой политики: рейсы заполняются не полностью из-за дороговизны билетов.

"Происходит искусственное сдерживание спроса, что негативно сказывается на мобильности населения и вызывает недовольство", – подчеркнул Панеш.

