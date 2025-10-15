Сочи и Калининград вошли в топ рейсов из Москвы в осенние каникулы

Фото: 123RF/jinnaritt

Сочи и Калининград вошли в топ направлений из Москвы во время осенних школьных каникул с 25 октября по 2 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу одного из сервисов для поиска и бронирования авиабилетов.

По данным экспертов, в этот период доля бронирований с детьми выросла на 30% по сравнению со средним показателем осени. При этом на международных направлениях наблюдается 8% семейных бронирований, а на внутренних – 10%.

Лидером среди российских направлений стал Сочи. На него приходится 10% всех бронирований из Москвы. Также у россиян популярны Калининград (9%), Санкт-Петербург (9%), Минеральные Воды (7%) и Махачкала (7%).

В свою очередь, среди международных направлений лидирует Узбекистан с 22%. В список также вошли Турция (12%), Китай (7%), ОАЭ (4%) и Армения (4%).

Между тем спрос на туры в теплые страны в преддверии новогодних праздников вырос вдвое в сравнении с октябрьскими показателями 2024 года. В топ-5 вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. В частности, на ОАЭ приходится от 21 до 29%.

Отмечается, что к декабрю все билеты на рейсы и номера в отелях на популярных зарубежных направлениях будут полностью раскуплены.