АТОР: цены на туры в Турцию в новогодние праздники не превысят прошлогодние

Фото: depositphotos/Koraysa

Цены на туры в Турцию в новогодние праздники не превысят прошлогодние, рассказал Москве 24 вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян.

Ранее в СМИ появилась информация, что поездка на отдых в Турцию с августа 2021-го по август 2025 года подорожала на 218%. Уточнялось, что 25% стоимости определялось стоимостью услуг, предоставляемых принимающей стороной, около 30% приходилось на перелет и больше 40% – на прочие факторы, включая агентские надбавки.

Однако эта информация не соответствует действительности, заявил Мурадян. По его словам, реальная годовая динамика цен на этом направлении составляет от 5 до 10%. Кроме того, в текущем сезоне Турция "подешевела", что можно проверить, сравнив цены туроператоров с прошлым годом.

"Что касается стоимости на новогодние праздники, в рублевом выражении они точно не будут выше прошлогодних благодаря укреплению рубля. <...> Курс рубля в районе 83–84 против прошлогодних 90 нивелирует возможные 5% подорожания в валюте, в которой номинированы все зарубежные туры", – добавил представитель АТОР.

Кроме того, по его словам, с постпандемийным периодом не произошло никаких кратных повышений ни на одном из направлений. Например, Египет "подешевел" на 7% в валютном выражении по сравнению с прошлым годом. Стоимость туров туда на двоих начинается от 180–220 тысяч рублей.

Также в Таиланд можно слетать за 320–350 тысяч рублей. Поездка в ОАЭ обойдется в 180 тысяч рублей. При этом цены на пляжный отдых начинаются от полумиллиона рублей.

Мурадян подчеркнул, что планирование поездок на новогодние праздники "всегда активное", поскольку каникулы длинные и многие хотят вернуться к их окончанию. Из-за этого самые удобные рейсы разбираются в первую очередь.

Ранее стало известно, что россияне активно приобретают туры на новогодние праздники. Чаще всего их бронируют в середине осени, однако есть и те, кто позаботился об этом еще в феврале и марте.

Средняя стоимость тура на двоих за девять ночей на конец декабря – начало января составляет 275 тысяч рублей. При этом их среднегодовая стоимость составляет 182 тысячи рублей.

