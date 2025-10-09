Россияне активно покупают туры на новогодние праздники

Фото: depositphotos/kapustin_igor

Россияне активно приобретают туры на новогодние праздники, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные одного из онлайн-сервисов для организации путешествий.

Отмечается, что туры к новогодним каникулам чаще всего бронируют в середине осени, но есть и те, кто позаботился об этом еще в феврале и марте. Средняя стоимость тура на двоих за 9 ночей на конец декабря – начало января составляет 275 тысяч рублей. При этом их среднегодовая стоимость составляет 182 тысячи рублей.

Египет и Таиланд и стали самыми популярными направлениями у россиян для новогодних праздников. Египет занимает 24,9% от всех новогодних туров, а Таиланд — 21,6%. Популярны и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), их выбирают 14,5% туристов.

Также россияне выбирают Вьетнам и Китай. Рост интереса к Китаю возник после отмены виз для граждан России.

Также россияне выбирают Вьетнам и Китай. Рост интереса к Китаю возник после отмены виз для граждан России.