Спрос россиян на новогодние туры в теплые страны вырос вдвое

Фото: 123RF/lightfieldstudios

Спрос на туры в теплые страны в преддверии новогодних праздников вырос вдвое в сравнении с октябрьскими показателями прошлого года. Данные приведены на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Ссылаясь на статистику продаж в текущем октябре, туроператоры предупреждают, что к декабрю все билеты на рейсы и номера в отелях на популярных зарубежных направлениях на новогодние праздники будут полностью раскуплены.

В топ-5 вошли ОАЭ, Таиланд, Египет, Вьетнам и Шри-Ланка. Эти страны занимают значительную долю в общем объеме продаж. В частности, на ОАЭ приходится от 21 до 29%, на Таиланд – от 16 до 25%, а на Египет – от 16 до 23%. Также в десятку входят Турция, Мальдивы, Куба, Китай и Индонезия.

Как считают эксперты одной турфирмы, лидерство ОАЭ в новогоднем рейтинге неудивительно, так как это направление отличается развитой транспортной инфраструктурой, разнообразными гостиничными предложениями и хорошо знакомым туристам сервисом.

АТОР прогнозирует лидерство после новогодних праздников за Египтом. Спрос на это направление вырос в 3–6 раз по сравнению с прошлым годом благодаря доступным ценам, широкому выбору отелей с системой "все включено" и увеличению числа рейсов от туроператоров, пояснили в ассоциации.

Также отмечается, что Вьетнам, который в прошлом году не входил в пятерку лидеров, сейчас показывает пятикратный рост спроса. Это связано с появлением чартерных программ в Нячанг и Фукуок.

Ранее стало известно, что цены на туры в Турцию на новогодние праздники не вырастут по сравнению с прошлым годом. Стоимость в рублевом выражении останется прежней благодаря укреплению рубля.

В частности, в Таиланд можно слетать за 320–350 тысяч рублей, а поездка в ОАЭ обойдется в 180 тысяч рублей. При этом цены на пляжный отдых начинаются от полумиллиона рублей. Туры в Египет на двоих можно приобрести за 180–220 тысяч рублей.