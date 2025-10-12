Форма поиска по сайту

12 октября, 11:15

Транспорт

Москвичи совершили 235 миллионов поездок на электросамокатах за 7 лет

Москвичи совершили 235 миллионов поездок на электросамокатах за 7 лет

За семь лет работы сервиса проката электросамокатов в Москве было совершено более 235 миллионов поездок. Как отметил заммэра Максим Ликсутов, активное использование этого вида транспорта помогает снизить нагрузку на метро и наземный общественный транспорт, а сами пользователи экономят время в пути.

Сейчас для доступа к аренде самокатов необходимо пройти проверку через идентификатор mos.ru, что ограничивает доступ к сервису для детей и подростков. Одновременно возросли штрафы за нарушение ПДД и правил проката, что позволило сократить количество нарушений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

