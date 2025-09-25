"Новости дня": штраф за поездки на электросамокатах с детьми до 7 лет могут увеличить

Штраф за поездки на электросамокатах с детьми до 7 лет могут увеличить в два раза – до 10 тысяч рублей. Над нововведениями задумались депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта.

В июле 2024 года речь шла о введении наказания в размере 5 тысяч рублей. Таким образом авторы инициативы хотят обезопасить несовершеннолетних. По нынешним правилам дошкольников можно перевозить на электросамокатах только при наличии автокресла, а самостоятельно они могут ездить лишь под присмотром в парках, пешеходных зонах и на специальных площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.