Пассажиры ЦППК получили более 33 млн рублей кешбэка при оплате через СБП

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) получили более 33 миллионов рублей кешбэка при оплате через Систему быстрых платежей (СБП).

Для того чтобы воспользоваться предложением, нужно зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru. Потом необходимо выбрать СБП в качестве способа оплаты.

Кешбэк возвращается на банковский счет, с которого была совершена операция, в течение нескольких минут. Покупать билеты с выгодой на пригородные поезда можно будет до конца сентября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.