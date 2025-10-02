Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 07:30

Транспорт

Мотоциклы и электромобили получили право бесплатной парковки в Подмосковье

Мотоциклы и электромобили получили право бесплатной парковки в Подмосковье

Аудиогиды запустили на маршрутах общественного транспорта в Москве

День метростроителя отметят в России 2 октября

"Новости дня": строительство Проектируемого проезда № 963 стартовало на юге Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 1 октября

На речных электросудах в Москве начался сезон сниженных цен

Новости Московского транспорта

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте в Москве

Минпромторг опубликовал список разрешенных моделей автомобилей для такси

Жителям и гостям столицы рассказали о зимних тарифах речного электротранспорта

За стоянку мотоцикла и электромобиля на парковке в Подмосковье теперь можно не платить. Для этого нужно зарегистрировать транспортное средство в специальном реестре, подав заявление на региональном портале "Госуслуги". Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Разрешение выдается на год, потом процедуру регистрации придется пройти снова. При этом парковочное место после получения разрешения не резервируется. Мотоцикл или электромобиль владелец может оставить на любом свободном месте в зоне платной парковки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья ЕрмаковаМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика