Мотоциклы и электромобили получили право бесплатной парковки в Подмосковье

За стоянку мотоцикла и электромобиля на парковке в Подмосковье теперь можно не платить. Для этого нужно зарегистрировать транспортное средство в специальном реестре, подав заявление на региональном портале "Госуслуги". Об этом сообщили в Минтрансе Московской области.

Разрешение выдается на год, потом процедуру регистрации придется пройти снова. При этом парковочное место после получения разрешения не резервируется. Мотоцикл или электромобиль владелец может оставить на любом свободном месте в зоне платной парковки.

