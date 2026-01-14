В Москве подведены итоги работы штаба ЖКХ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Подведены итоги четырех лет работы совместного штаба комплекса городского хозяйства и столичного Росреестра. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, за это время ведомства вышли на "принципиально новый уровень" сотрудничества, чему поспособствовала налаженная оперативная связь. В результате, по его словам, было ускорено введение в эксплуатацию важных объектов ЖКХ.

"Это позволяет нам и дальше продолжать реализацию масштабных проектов по развитию комфортной городской среды, обеспечивать в полном объеме круглосуточное бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения Москвы, не допускать нарушений в ресурсоснабжении потребителей даже при сложных погодных условиях", – отметил Бирюков.

Он уточнил, что за время существования штаба проведены учет и регистрация 554 зданий площадью 135 тысяч квадратных метров, а также более 2,7 тысячи инженерных сооружений протяженностью 1,65 миллиона метров. В ЕГРН уточнены данные о почти 7 миллионах квадратных метров земельных участков, а также верифицировано около 700 объектов столичного ЖКХ.

Особое внимание было уделено значимым для города объектам, включая новые и реконструированные канализационные насосные станции и очистные сооружения "Кленово", "Кокошкино" и "Шишкин Лес".

