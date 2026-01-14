Спектакль "Мадам Рубинштейн" с Алентовой выведен из репертуара Театра Пушкина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко​

Спектакль "Мадам Рубинштейн" с народной артисткой России Верой Алентовой сняли с репертуара Московского драматического театра имени Пушкина. Об этом стало известно из афиши на сайте учреждения.

Спектакль шел с 2022 года и был приурочен к юбилею артистки. Алентова исполняла главную роль – основательницы косметической империи Хелены Рубинштейн.

Постановку по пьесе австралийского драматурга Джона Мисто впервые представили на московской сцене специально для актрисы. Режиссером выступил худрук театра Евгений Писарев.

Алентова, присутствовавшая на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского 25 декабря 2025 года, почувствовала недомогание. Артистку госпитализировали. Спустя время стало известно, что актриса умерла на 84-м году жизни.

Прощание с Алентовой состоялось 29 декабря в Театре Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. После прощания ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем режиссером Владимиром Меньшовым, который ушел из жизни в 2021 году.