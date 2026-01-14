Форма поиска по сайту

14 января, 10:52

Общество

Россиянам рассказали о правильном хранении новогодних игрушек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Новогодние игрушки прослужат долго при своевременном ремонте и грамотном хранении. Об этом RT рассказали эксперты одного из сервисов по размещению объявлений об услугах.

Специалисты отмечают, что перед тем как убирать украшения на хранение, стоит их разобрать. От сломанных игрушек лучше избавиться, а ненужные – отдать социальным центрам. Если поврежденные фигурки очень ценные, то их можно попытаться починить.

По словам экспертов, игрушки надо хранить в контейнерах. Лучше всего отсортировать их по типу материала и хранить отдельно изделия из пластика, ткани, дерева или стекла. Фигурки удобнее держать в пластиковых стаканах, а стеклянные шары – в картонных коробках с ячейками.

Если определенные украшения используются каждый год, то они могут храниться в одном организованном месте. В случае, если ежегодно используются разные цветовые схемы, лучше распределить их по цветам. Возможна и сортировка по комнатам: отдельно положить декор для гостиной, прихожей или кухни. Сориентироваться помогут надписи на коробках.

Специалисты добавили, что лучше хранить новогодний декор в темном, прохладном и сухом месте. Например, на верхней полке в шкафу или кладовке. При этом не стоит оставлять украшения в сырых местах и на балконах без отопления.

Ранее москвичам рассказали, что экологично утилизировать живую новогоднюю ель можно при помощи сервиса "Вывоз ненужных вещей" на mos.ru. Услуга предоставляется уже третий год подряд и позволяет сэкономить время горожан, а также позаботиться об окружающей среде. Специалисты сами приезжают за елкой, упаковывают ее в пленку и выносят из дома, после чего отправляют на утилизацию.

