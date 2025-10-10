Форма поиска по сайту

10 октября, 12:15

Транспорт

Сотни россиян застряли в аэропорту Антальи из-за отмены рейсов

Сотни российских туристов оказались в затруднительном положении в аэропорту Антальи, где авиакомпания Turkish Airlines постоянно отменяет и переносит рейсы. Пассажиры находятся в зале ожидания уже несколько суток без возможности вылететь в Россию.

В аэропорту не раздают бесплатную воду и еду, а представители авиакомпании отсутствуют и не предоставляют пассажирам конкретной информации о времени вылета. Люди жалуются на полное отсутствие помощи со стороны перевозчика в решении проблемы с возвращением на родину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

