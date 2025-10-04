Форма поиска по сайту

04 октября, 09:15

Транспорт

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте Москвы

Зимние тарифы начали действовать на речном электротранспорте Москвы

С 1 октября на речном электротранспорте Москвы ввели зимние тарифы. Они будут действовать до 30 апреля. Поездка по карте "Тройка" или с помощью биометрии в будний день теперь стоит 100 рублей, а в выходные и праздничные дни – 130 рублей.

При оплате банковской картой или через СБП стоимость составит 120 и 150 рублей соответственно. Речной трамвай пользуется популярностью у москвичей за счет экономии времени до 40 минут по сравнению с наземным транспортом, отсутствия пробок и живописных видов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

