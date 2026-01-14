14 января, 11:24Транспорт
Новый сезон экскурсий по столичному метро откроется в конце января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Новый сезон экскурсий по метро Москвы откроется в конце января, рассказали в пресс-службе столичного Дептранса.
В рамках проекта участники смогут посетить электродепо "Измайлово" и узнать, как обслуживают поезда, а также увидеть работу метрополитена в ночное время.
Помимо этого, можно будет прокатиться на историческом поезде, посетить станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, после чего сделать короткую остановку на метромосте и насладиться видами ночного города.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что в проекте "Экскурсии в метро" пассажирам доступны более 120 познавательных маршрутов. В 2025 году экскурсии посетили более 6 тысяч человек.
Мероприятие состоится в ночь с 23 на 24 января. Записаться на экскурсию можно на сайте, количество мест ограничено.
Ранее сообщалось, что в 2025 году экскурсия "Киноэкспедиция" по крупнейшей в Европе съемочной площадке оказалась наиболее востребованной у гостей кинопарка "Москино".
Во время нее можно проследить весь процесс создания фильма – от идеи до монтажа. Популярное путешествие по кинопарку доступно по будням и выходным в двух вариантах.