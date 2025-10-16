Глава ОБСЕ оштрафована за посещение митинга в Тбилиси

Фото: AP Photo/Zurab Tsertsvadze

МВД Грузии оштрафовало председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за незаконное перекрытие дороги при посещении митинга в Тбилиси. Об этом сообщил телеканал Imedi со ссылкой на пресс-службу министерства.

По закону демонстранты могут перекрывать проезжую часть, только если не умещаются в пешеходной зоне. Штраф за это нарушение составляет 5 тысяч лари, то есть около 145 тысяч рублей.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с Валтонен из-за ее присутствия на митинге. Причиной было названо то, что европейский политик распространяла ложные заявления на встрече с протестующими.

Антиправительственные митинги начались в Грузии на фоне проведения выборов в органы местного самоуправления. Протестующие ворвались во двор резиденции президента страны Михаила Кавелашвили, а спецназ применил против них перцовый спрей. В итоге участникам акции пришлось покинуть территорию.

