Премьер Грузии отменил встречу с председателем ОБСЕ из-за ее присутствия на митинге

Фото: ТАСС/AP/Irakli Gedenidze

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отменил встречу с председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Элиной Валтонен, так как она присутствовала на митинге в Тбилиси. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Грузия".

"Решение принято из-за участия Элины Валтонен в незаконном митинге и распространении ложных заявлений", – говорится в публикации.

Уточняется, что она встретилась с протестующими у здания парламента в центре грузинской столицы во вторник, 14 октября.

Митинги в Грузии начались 4 октября на фоне выборов. Во время протестов демонстранты проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Кавелашвили. В результате полицейским пришлось применить перцовый спрей.

Ночью 5 октября протестующие начали расходиться. Правоохранители задержали двух оппозиционеров, которые подстрекали к штурму президентского дворца.

Кроме того, спецслужбы предотвратили диверсию на территории государства. Они обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами с детонаторами вблизи Тбилиси.