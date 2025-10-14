ЕСПЧ постановил взыскать с России 253 млн евро в пользу Грузии

Фото: depositphotos/leo_altman

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил иск Грузии против России, присудив взыскать с РФ компенсацию в размере 253 миллионов евро за якобы имевшие место нарушения прав человека после конфликта в 2008 году. Решение опубликовано на сайте суда.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых приняли гражданство РФ, и своих миротворцев, которые работали в регионе с 1992 года.

Более 1 тысячи человек, из которых 72 – российские военнослужащие, погибли в пятидневном военном конфликте. 26 августа того же года РФ признала независимость Южной Осетии и бывшей грузинской автономии – Абхазии. Позже независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Науру.

Иск против РФ был подан в 2018 году. При этом в 2021-м ЕСПЧ отклонил заявление жителей Южной Осетии на нарушения прав человека со стороны грузинских военных. Заявители указывали на "непропорциональное использование силы" со стороны Грузии как в связи с массовыми обстрелами из реактивных систем залпового огня, так и действиями военнослужащих, вошедших в Цхинвал.

Суд пришел к выводу, что Грузия "была лишена возможности осуществлять власть в этих районах". Помимо этого, произошедшее нельзя рассматривать, как подпадающее под грузинскую юрисдикцию, поскольку "территория, на которой происходили военные действия, формально была грузинской".

Ранее министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц заявил, что желание некоторых представителей грузинских властей вернуть Абхазию в состав Грузии является "фантомной болью". Глава МИД также отметил, что некоторые здравомыслящие политики в Грузии уже осознают, что Абхазию не вернуть в ее состав, однако они не хотят говорить об этом вслух.

