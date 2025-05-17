Путин упростил получение гражданства РФ гражданами Абхазии и Южной Осетии

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Уроженцы Абхазии и Южной Осетии теперь смогут получить российское гражданство по упрощенным условиям. Соответствующий указ, опубликованный на портале правовой информации, подписал Владимир Путин.

Правительство РФ должно определить порядок выдачи паспортов на территории страны, включая возможность оформления документов в вышеуказанных государствах уполномоченными лицами.

Согласно приказу, из обязательных требований для получения гражданства РФ исключили постоянное проживание в России в течение пяти лет после получения вида на жительство и до подачи заявления на гражданство.

Теперь граждане Абхазии, живущие в республике, могут подать заявление на гражданство в дипломатическое представительство РФ в Абхазии. Уроженцы Южной Осетии, проживающие там же, – в дипведомство в республике.

В свою очередь, граждане этих республик, проживающие в России, могут подать заявление в территориальный орган МВД РФ, где они зарегистрированы, или по месту фактического проживания, если регистрации нет.

Немногим ранее Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц.

Кроме того, глава государства потребовал на коллегии МВД принять в этом году новую концепцию миграционной политики России.