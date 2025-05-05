Депутат Миронов призвал проверить законность выдачи жилья мигрантам

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Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов попросил генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить законность выдачи иностранцам жилищных субсидий и сертификатов за счет государства, передает ТАСС.

По его словам, в последнее время мигранты чаще начали незаконно получать субсидии на жилье. Депутат отметил, что такие случаи распространились уже по всей стране.

"Наблюдается тревожная тенденции с обеспечением вчерашних мигрантов жильем за счет государственного бюджета и в обход коренных жителей страны, которые десятилетиями не могут улучшить свои жилищные условия", – указал парламентарий.

Как подчеркнул Миронов, механизм сертификатов не отработан, а списки получателей закрыты от граждан. Кроме того, в этой сфере развивается коррупция, добавил он.

Ранее Владимир Путин продлил срок, в который иностранным гражданам необходимо узаконить свое положение в России или покинуть страну, до 10 сентября. Указ касается иностранцев и лиц без гражданства, внесенных в реестр контролируемых лиц. Туда включают людей, которые утратили законные основания для пребывания в стране.

Кроме того, глава государства потребовал на коллегии МВД принять в этом году новую концепцию миграционной политики России. По словам президента, в нее должны быть включены возможность отказа от бумажной миграционной карты, переход к электронной авторизации приезжих и улучшение работы в области борьбы с нелегальной миграцией.

