Кобахидзе заявил, что не видит возможности для восстановления дипотношений с РФ

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно из-за нарушения Москвой территориальной целостности республики. Об этом сообщает ТАСС.

"У нас нет дипломатических отношений [с РФ] и нет пространства для их восстановления <...> из-за так называемого признания так называемой независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Но мы ведем прагматичную политику, и это главная составляющая нашей политики в отношениях с Россией", – сказал Кобахидзе.

Он также отметил, что Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические связи и планирует сохранять такие прагматичные отношения в будущем. Что касается территориальной целостности, Кобахидзе подчеркнул, что "немирное решение абсолютно невозможно", и альтернативы мирному урегулированию этого вопроса нет.

Ранее генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что Запад стал вводить санкции против Грузии потому, что страна не открыла второй фронт против России. По словам политика, санкциями и шантажом Грузию "никто не запугает и власти не свернут с избранного пути". Как отметил Каладзе, санкции против России навредили бы Грузии.