Мэр Тбилиси Каладзе связал санкции против Грузии с Россией

Фото: ТАСС/Инна Кукуджанова

Запад стал вводить санкции против Грузии потому, что страна не открыла второй фронт против России. Об этом заявил генсекретарь правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

"Почему они делают это? У всего этого есть свои причины: первая заключается в том, что мы не уступили страну, не включили ее в войну, не открыли второй фронт, несмотря на то что призывы к этому были в кабинетах, от конкретных послов", – цитирует ТАСС Каладзе.

Политик отметил, что санкциями и шантажом Грузию "никто не запугает и власти не свернут с избранного пути". По словам Каладзе, санкции против России навредили бы Грузии.

Внутриполитические проблемы в Грузии начались после того, как страна отказалась открывать второй фронт против России по указанию западных стран, также заявлял ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе. По его мнению, перезагрузка отношений Грузии с США зависит от исхода конфликта на Украине, после завершения которого никто не потребует от страны открытия второго фронта.

В партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" позже отметили, что Европарламент может потребовать от Грузии развязать войну с Россией. Так, орган может согласовать еще одну резолюцию против страны. До этого политический институт одобрил уже пять резолюций.