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Желание некоторых представителей грузинских властей вернуть Абхазию в состав Грузии является "фантомной болью". С таким заявлением выступил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц.

"Это следствие того, что до сих пор не изжиты фантомные боли грузинского руководства, у значительной части грузинского истеблишмента сохраняется стремление к возвращению Абхазии в состав Грузии. Это же утопия", – цитирует министра РИА Новости.

Таким образом Барциц ответил на вопрос о том, почему Сухум и Тбилиси по-прежнему не подписали соглашения о неприменении силы. Глава МИД также отметил, что некоторые здравомыслящие политики в Грузии уже осознают, что Абхазию не вернуть в ее состав, однако они не хотят говорить об этом вслух.

В феврале премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал невозможным восстановление дипломатических отношений с Россией из-за нарушения Москвой территориальной целостности республики.

Политик имел ввиду признание российской стороной независимости Абхазии и Цхинвальского региона. Вместе с тем он подчеркнул, что немирное решение этого вопроса "абсолютно неприемлемо".

При этом Грузия поддерживает с Россией торговые и экономические связи и планирует сохранять такие прагматичные отношения в будущем, добавил Кобахидзе.