Путин заявил о готовности РФ продолжать экономическое сотрудничество с Абхазией

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Владимир Путин заявил о готовности России к продолжению экономического сотрудничества с Абхазией. Об этом президент России сообщил в ходе переговоров с абхазским коллегой Бадрой Гунбой.

По словам главы РФ, государство готово сотрудничать в гуманитарной, образовательной сферах, области здравоохранения. Он заверил, что российская сторона будет сопутствовать росту туристических потоков между странами.

"За прошлый год рост (турпотоков между РФ и Абхазией. – Прим. ред.) был значительный, мы ожидаем, что и в этом году он увеличится как минимум на 7%, а может быть и больше", – добавил он в разговоре.

В свою очередь, Гунба отметил динамичный характер развития отношений стран. Президент Абхазии обратил внимание, что большую роль в этом сыграл запуск авиасообщения.

Россия и Абхазия договорились о планах возобновить регулярное авиасообщение между странам в начале февраля. 1 мая из Москвы в Сухум вылетел самолет, который впервые с 1993 года связал Россию и Абхазию регулярным рейсом. На борту находилось 49 пассажиров. Лайнер встретили в торжественной обстановке.