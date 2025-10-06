Премьер Грузии Кобахидзе рассказал о пятой за четыре года попытке революции в стране

Фото: ТАСС/Михаил Егиков

Пятая за последние четыре года попытка революции в Грузии была предпринята 4 октября, когда митингующие штурмовали дворец президента. Она была поддержана извне, заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала "Рустави-2".

По его словам, попытки революции осуществляют агенты экстремистских группировок, в состав которых входят 500 человек.

"Это иностранные спецслужбы. Они прямо подключены в этот процесс", – указал Кобахидзе.

Тем временем грузинские правоохранители проводят спецоперацию по задержанию тех, кто штурмовал президентский дворец. Премьер страны уточнил, что митингующих, совершивших насилие, ожидают надлежащие меры.

"Несколько виновных будут задержаны уже сегодня (6 октября 2025 года. – Прим. ред.), и этот процесс продолжится", – подчеркнул он.

При этом бывший президент страны Саломе Зурабишвили готовилась войти в президентский дворец, если бы штурм увенчался успехом, однако после поражения она "открестилась" от этой идеи, добавил премьер.

Кобахидзе также обратил внимание, что последующие митинги в Тбилиси будут считаться продолжением беспорядков, а власть предпримет системные шаги против демонстрантов.

"Ноль солидарности в отношении этих людей (участников беспорядков. – Прим. ред.)", – резюмировал политик.

Митинги в Грузии прошли 4 октября на фоне выборов. Во время протестов демонстранты проникли на территорию резиденции президента страны Михаила Кавелашвили. Полицейские применили против них перцовый спрей.

Ночью 5 октября протестующие начали расходиться. Правоохранители задержали двух оппозиционеров, которые подстрекали митингующих к штурму президентского дворца.

Кроме того, грузинские спецслужбы предотвратили диверсию. Они обнаружили тайник с большим количеством оружия, боеприпасами и взрывчатыми веществами с детонаторами вблизи Тбилиси.