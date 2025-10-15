Депутат Чаплин: многодетные семьи могут рассчитывать на новогодние подарки от государства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Рассчитывать на новогодние подарки от государства могут дети участников специальной военной операции (СВО) и многодетные семьи, рассказал RT депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

"Эта льгота также распространяется на детей с инвалидностью и детей, чьи родители имеют инвалидность, а также на детей, оставшихся без попечения родителей", – отметил Чаплин.

При этом парламентарий подчеркнул, что единого для всей страны перечня получателей не существует. По его словам, категории не универсальны и могут различаться в зависимости от региона.

"Именно на региональном уровне принимается окончательное решение о проведении акции и определяется точный список тех, кто сможет получить подарки", – пояснил он.

Содержание новогодних наборов также зависит от возможностей и сложившихся традиций в каждом конкретном субъекте России, подчеркнул депутат.

Для получения подарочного набора нужно подать заявку на портале "Госуслуги", указав свою категорию. Также сформировать запрос можно в местных органах соцзащиты, администрациях районов, областей или в центрах социальной поддержки, поделился Чаплин.

