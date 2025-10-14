Представители ХАМАС назвали вопрос разоружения движения преувеличенным

Фото: ТАСС/AP/Jehad Alshrafi

Члены палестинского движения ХАМАС считают, что вопрос разоружения бойцов группировки в секторе Газа преувеличен и будет урегулирован. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя движения.

Собеседник телеканала отметил, что разоружение – это "сложный и запутанный вопрос". Однако ХАМАС намерен искать его решение.

Также представитель движения подчеркнул, что группировка готова восстановить отношения с Палестинской национальной администрацией в лице президента страны Махмуда Аббаса.

Ранее, 9 октября, Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по сектору Газа. В рамках этого договора представители движения обязуются освободить всех заложников в ближайшее время, а Израиль выведет свои войска на согласованную линию. В дальнейшем стороны планируют обсудить разоружение ХАМАС и передачу власти над Газой палестинской администрации.

Также 13 октября во время "саммита мира" главы Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в Газе. Президент США Дональд Трамп назвал это событие "очень важным" для мировой истории.