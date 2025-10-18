Сильнейшие ливни вызвали наводнения в Испании. В провинциях Малага и Гранада работников перевели на удаленку, закрыли школы и эвакуировали 3 000 человек.

Еще приостановили высокоскоростное движение между Мадридом, Малагой и Валенсией. Также закрывался аэропорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.