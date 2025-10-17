Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. ДТП произошло в ночь на 17 октября.

Также авария с участием сразу трех автомобилей случилась в районе пересечения Лужнецкой эстакады с началом Гагаринского тоннеля. Движение было затруднено и на Третьем транспортном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.