Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве
Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. ДТП произошло в ночь на 17 октября.
Также авария с участием сразу трех автомобилей случилась в районе пересечения Лужнецкой эстакады с началом Гагаринского тоннеля. Движение было затруднено и на Третьем транспортном кольце.
