17 октября, 07:15

Происшествия

Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве

Два автомобиля каршеринга столкнулись на шоссе Энтузиастов в Москве. ДТП произошло в ночь на 17 октября.

Также авария с участием сразу трех автомобилей случилась в районе пересечения Лужнецкой эстакады с началом Гагаринского тоннеля. Движение было затруднено и на Третьем транспортном кольце.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

