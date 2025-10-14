В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 млн рублей

Фото: цао.мск.мвд.рф

В Москве мошенники обманули 16-летнюю девушку, заставив ее перевести им 12,3 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД России со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей ведомства Владимира Васенина.

По его словам, злоумышленники позвонили подростку, выдав себя за сотрудников госоргана, и сообщили о взломе ее личного кабинета на портале "Госуслуги". Под предлогом "избежания уголовной ответственности" они убедили девушку "задекларировать" семейные финансы и ценности.

Несовершеннолетняя сложила наличные, ювелирные украшения и другие принадлежащие отцу ценности в пакет, после чего передала его ничего не подозревавшим таксистам.

Выйдя на след, полицейские задержали 20-летнюю москвичку, выступавшую в роли посредника в схеме. Подозреваемая, получив деньги и ценности, сдала украшения в ломбард, а затем отправила средства сообщникам с помощью курьерской службы.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В настоящее время задержанная находится под подпиской о невыезде.

Уведомления от портала "Госуслуги" приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете, предупреждали ранее в МВД. С помощью лжеписем злоумышленники могут пытаться получить личные сведения, притворяясь доверенными организациями.

Правоохранители также напомнили, что в сообщениях не запрашиваются персональные данные, такие как СНИЛС или информация с банковских карт.