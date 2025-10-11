В Москве девочка устроила пожар, вскрывая сейф родителей из-за мошенников

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На северо-востоке Москвы 16-летняя девочка устроила пожар в жилом доме, пытаясь вскрыть сейф родителей. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как уточнили в ведомстве, подросток действовала по указанию телефонных мошенников.

Сперва злоумышленники позвонили девочке и сообщили о посылке, для получения которой нужно сообщить код из СМС.

После этого аферисты вновь позвонили и выдали себя за правоохранителей, угрожая привлечением родителей к уголовной ответственности. Мошенники также велели найти дома деньги родителей.

После обнаружения 105 тысяч рублей и закрытого сейфа девочка купила в магазине болгарку и дома начала спиливать петлю от сейфа, после чего произошло возгорание. Подростка госпитализировали.

Как ранее предупредили в МВД, злоумышленники начинают общение с позитивного и юмористического контента, после чего предлагают совершить противоправные действия. Также вербовщики часто задействуют экономические приемы для вовлечения в преступную деятельность. Самым частым является формирование ложного образа успешности.