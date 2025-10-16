Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 07:30

Безопасность

В МВД РФ рассказали о новой схеме интернет-мошенников

В МВД РФ рассказали о новой схеме интернет-мошенников

На портале "Госуслуги" появилась новая функция "Доверенный контакт"

"Мослекторий": Евгения Крюкова – о том, как раскрывают преступления

На "Госуслугах" появилась возможность защитить аккаунт с помощью доверенного контакта

Эксперты рассказали, почему опасно шутить над мошенниками

Мошенники стали предлагать снять самозапрет на кредиты для обмана россиян

"Московский патруль": в Московской академии СК РФ прошли пожарно-тактические учения

В Москве проведут рейд по проверке водителей электросамокатов и велосипедов

Инспекторы ГАИ проведут рейд по самокатчикам и велосипедистам в Москве

Инспекторы ГАИ проведут рейд в отношении велосипедистов и самокатчиков в Москве

В России мошенники придумали новый способ получить доступ к онлайн-банку, рассказали в МВД. Сначала они взламывают аккаунт в соцсетях и мессенджерах, а потом рассылают с него сообщения знакомым пользователя файлы со ссылкой на видео.

Если открыть этот контент, то в смартфон попадает вредоносная программа. Она предоставляет аферистам доступ к онлайн-банку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоДарья КрамароваМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика