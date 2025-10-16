В МВД РФ рассказали о новой схеме интернет-мошенников

В России мошенники придумали новый способ получить доступ к онлайн-банку, рассказали в МВД. Сначала они взламывают аккаунт в соцсетях и мессенджерах, а потом рассылают с него сообщения знакомым пользователя файлы со ссылкой на видео.

Если открыть этот контент, то в смартфон попадает вредоносная программа. Она предоставляет аферистам доступ к онлайн-банку.

