16 октября, 07:30
В МВД РФ рассказали о новой схеме интернет-мошенников
В России мошенники придумали новый способ получить доступ к онлайн-банку, рассказали в МВД. Сначала они взламывают аккаунт в соцсетях и мессенджерах, а потом рассылают с него сообщения знакомым пользователя файлы со ссылкой на видео.
Если открыть этот контент, то в смартфон попадает вредоносная программа. Она предоставляет аферистам доступ к онлайн-банку.

