Оператор ВГТРК подорвался на мине во время работы в курском приграничье

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Оператор ВГТРК подорвался на мине в одном из приграничных населенных пунктов Курской области во время работы. Об этом сообщил врио главы региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, журналист выжил, но получил ранения. Первую помощь оператору оказали военные, после чего он был доставлен в Курскую областную больницу. Сейчас пострадавший получает необходимую медпомощь.

Кроме того, в селе Скородное Большесолдатского района пострадал еще один человек. 26-летний полицейский получил травмы в результате удара украинского дрона по стационарному посту МВД. Его доставили в то же медучреждение, где врачи диагностировали слепые осколочные ранения.

"Вновь прошу каждого: будьте крайне осторожны! В приграничных районах все еще небезопасно! Нет ничего дороже человеческой жизни", – заключил Хинштейн.

Ранее в курском приграничье при ударе украинского БПЛА пострадал китайский журналист телекомпании Phoenix. Атака дрона была направлена на поселок Коренево. В результате 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье, получил открытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану теменной области.

До этого в Белгородской области погибла военкор Первого канала Анна Прокофьева. Ее сопровождал оператор Дмитрий Волков, который также получил ранения. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине.

Прокофьеву похоронили с воинскими почестями в Москве. Владимир Путин посмертно наградил ее орденом Мужества.