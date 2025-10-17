Восемь человек пострадали при столкновении микроавтобуса и грузовика в Карелии

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Карелия"

Восемь человек госпитализированы после столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Питкярантском районе Карелии. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, ДТП произошло в 12:40 на 328-м километре федеральной трассы А-121.

К ликвидации последствий аварии привлечены четыре спасателя. Они отключили аккумулятор, помогли в транспортировке пострадавших до машин скорой помощи и смыли топливо с дорожного полотна, рассказали в МЧС.

Ранее 15 ДТП с участием 40 автомобилей произошло в районе Президентского моста в Ульяновске. Уточнялось, что 5 аварий с 14 машинами было зафиксировано на мосту, еще 10 ДТП с участием 26 авто произошли при подъезде к объекту со стороны Заволжского района.