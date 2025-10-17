МВД предупредило россиян о схеме мошенников с газовым оборудованием

Фото: depositphotos/Zoooom

Мошенники начали обманывать россиян под предлогом оформления документов на техобслуживание газового оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД России.

Как указали в ведомстве, потенциальной жертве звонит неизвестный и, ссылаясь на якобы изменения в законодательстве, заявляет о необходимости заключить договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО) со специализированной компанией.

Во время разговора злоумышленники для убедительности называют "номер талона" на перезаключение договора по газоснабжению, а затем предлагают подтвердить его на сайте.

После ввода контактных данных на веб-странице появляется уведомление о направлении СМС, после чего аферисты перезванивают и просят продиктовать код из сообщения.

В дальнейшем мошенническая схема развивается по стандартному сценарию: человеку звонят "правоохранители" и "представители" других ведомств, сообщающие об угрозе утраты денег и необходимости их перевода на "безопасный счет".

Тем временем в мессенджерах участились случаи появления аккаунтов, предлагающих якобы недорого купить автомобиль из-за рубежа. Злоумышленники обещают потенциальным жертвам выгодные условия и короткие сроки доставки. В МВД призвали граждан с осторожностью подходить к подобным предложениям.