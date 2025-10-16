Наркопритон ликвидирован на западе Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Сотрудники полиции ликвидировали наркопритон в одной из квартир на Солнцевском проспекте на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МВД.

Правоохранители выяснили, что 42-летняя женщина периодически пускала к себе домой других граждан для совместного употребления запрещенных веществ. Также она обеспечивала для этого все необходимые условия.

В ведомстве отметили, что с места происшествия изъяты стеклянные трубки с нагаром, шприцы, пакет с остатками порошкообразного вещества, а также другие улики. Полицейские назначили проведение экспертиз.

Кроме того, были задержаны двое мужчин и женщина, которые признались в употреблении наркотиков. На них составили административные протоколы.

Также возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ "Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Фигурантке предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее на юге Москвы задержали двух распространителей рекламы наркотиков. Кроме того, народные дружинники нашли 17 домов на Пролетарском проспекте и Кантемировской улице, на которых оказалась размещена запрещенная реклама. Все надписи уже закрашены.

