СМИ сообщили, что Трамп "сломал" стратегию Зеленского

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп "сломал" стратегию лидера Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости со ссылкой на одно из украинских СМИ.

По словам журналистов, глава Белого дома демонстрирует четкое стремление "не втягиваться в войну и не подходить к эскалации". Это разрушило стратегию украинских властей и западной "партии войны", которые рассчитывали, что Вашингтон вернется на "тропу войны" с Россией.

На встрече с Трампом Зеленский хотел достичь 3 целей: получить ракеты Tomahawk и продолжение бесплатной военной помощи, а также усилить давление на РФ по различным направлениям. Однако ни одной из них ему достичь не удалось, говорится в статье.

Встреча Зеленского и Трампа прошла в Белом доме 17 октября. СМИ указывали, что американский президент во время "прямой и честной" беседы дал понять Зеленскому, что тот не получит дальнобойные ракеты. Трамп также выразил надежду, что завершить украинский конфликт получится без поставок Tomahawk.