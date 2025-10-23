Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Альянс коренных народов Эквадора прекращает протесты и разбирает заграждения, которыми перекрывал автомагистрали. Это произошло после угрозы президента Даниэля Нобоа использовать армию.

Митингующие организовывали демонстрации весь последний месяц. Длительная общенациональная забастовка стала ответом на прекращение субсидирования дизельного топлива. Его цена сразу выросла в два раза. Это ударило по фермерам, так как они заправляют тракторы и грузовики именно дизелем. Они пообещали продолжать сопротивление, пока стоимость горючего не станет более доступной.

