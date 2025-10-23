Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 06:45

Политика

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Альянс коренных народов Эквадора прекратил протесты

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

В Госдуме предложили ввести ипотеку под 4–6% для специалистов ключевых отраслей

"Новости дня": Минстрой подготовил законопроект о переходе на электронные квитанции

Госдума приняла в первом чтении проект о повышении минимального размера оплаты труда

"Вопрос спорный": должникам по алиментам в России хотят запретить вступать в брак

Тренировка стратегических ядерных сил прошла под руководством Путина

ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районе Северска и Платоновки

Новости мира: Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря

Новости мира: супругов из Литвы обвинили в риске жизнью младенца

Альянс коренных народов Эквадора прекращает протесты и разбирает заграждения, которыми перекрывал автомагистрали. Это произошло после угрозы президента Даниэля Нобоа использовать армию.

Митингующие организовывали демонстрации весь последний месяц. Длительная общенациональная забастовка стала ответом на прекращение субсидирования дизельного топлива. Его цена сразу выросла в два раза. Это ударило по фермерам, так как они заправляют тракторы и грузовики именно дизелем. Они пообещали продолжать сопротивление, пока стоимость горючего не станет более доступной.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика