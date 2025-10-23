Форма поиска по сайту

23 октября, 14:15

Общество

Риелторы попросили россиян приостановить сделки купли-продажи квартир с пенсионерами

Риелторы попросили россиян временно воздержаться от сделок с недвижимостью, в которых продавцами выступают пожилые люди, из-за роста числа случаев аннулирования таких договоров. После продажи квартиры пенсионеры подают в суд, утверждая, что действовали под давлением аферистов или не понимали сути сделки.

Суды все чаще стали вставать на сторону пожилых продавцов, оставляя добросовестных покупателей без жилья и денег. Например, многодетная семья в Монине лишилась квартиры за 10,5 миллиона рублей, а москвичка Нино Цитлидзе уже четвертый год судится, продолжая платить ипотеку за жилье, которое ей больше не принадлежит.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществонедвижимостьвидеоРоман КарловНаталия Шкода

