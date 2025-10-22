Риелтор Кудреватых: при покупке вторички нужно оформлять титульное страхование

Пенсионер из Подмосковья отсудил квартиру, проданную им многодетной семье. Ранее в столице произошел похожий случай с пожилой женщиной. Москва 24 разобралась, как обезопасить себя при покупке квартиры на вторичном рынке.

Не хотел "светить деньгами"

Фото: телеграм-канал Mash

Семья военного с тремя детьми осталась без купленной в Московской области квартиры, сообщили СМИ: продавец – 68-летний мужчина – аннулировал сделку, сославшись на неадекватное состояние. По данным телеграм-канала Baza, жилье приобрели на субсидию от Минобороны России, а его стоимость составила 10,5 миллиона рублей. Уточняется, что сделка прошла юридическую проверку, а бывший хозяин попросил оплатить квартиру наличными. Он объяснил это тем, что якобы не хотел "светить деньгами".

Однако после продажи пенсионер подал иск об аннулировании сделки. По данным журналистов, мужчина заявил, что стал жертвой мошенников, которым отдал все средства. Через год суд принял сторону продавца и обязал покупателей вернуть ему квартиру. Причиной стала медэкспертиза, согласно которой продавец в день сделки якобы не отдавал отчета своим действиям.

Ранее СМИ сообщали о другом подобном инциденте: в Москве пожилая женщина тоже отсудила проданную ею квартиру в Зюзино спустя шесть лет после сделки. По информации телеграм-канала Mash, женщина заявила, что якобы страдает умственной отсталостью и не давала себе отчет в том, что продает жилплощадь.

Сама сделка прошла в 2019 году: 62-летняя пенсионерка продала соседу недвижимость в 45 квадратных метров за 5 миллионов рублей. Покупатель сразу передал женщине средства, но спустя три года бывшая владелица передумала и подала иск, уточнив, что на момент сделки "не осознавала своих действий". Суд встал на сторону женщины и вернул ей квартиру, при этом покупателю, который успел сделать ремонт, деньги никто не отдал.

100%-ной гарантии нет?

Перед покупкой квартиры на вторичном рынке необходимо проводить процедуру медицинского освидетельствования продавца, так как некоторые действительно могут оказаться под влиянием мошенников. Об этом в беседе с Москвой 24 предупредила риелтор Мария Кудреватых.



Мария Кудреватых риелтор Также важно переводить денежные средства только безналичным способом через специальные сервисы. Плюс обезопасить сделку может титульное страхование: в случае возникновения споров покупателю удастся вернуть сумму, которая была застрахована по объекту.

По мнению эксперта, при покупке квартиры на вторичном рынке стоит прибегнуть и к услугам нотариуса, который докажет, что продавец был во вменяемом состоянии во время сделки, а также сделает видеозапись.

При этом покупателю и самому следует быть бдительным: насторожиться стоит, если человек продает квартиру напрямую, но при этом не имеет другого жилья и не собирается его приобретать.

"Также, если пенсионер продает квартиру по очевидно заниженной стоимости, это может свидетельствовать о том, что он находится в невменяемом состоянии либо собирается обмануть покупателя", – подчеркнула эксперт.

Риелтор Ирина Дробот также рекомендовала указывать в договоре полную сумму, за которую приобретается жилье, без каких-либо занижений.

Она согласилась, что нужно провести оценку вменяемости продавца, и посоветовала запросить справку из психо-наркологического диспансера.



Ирина Дробот риелтор Такой медицинский документ свидетельствует о том, что человек избавляется от квартиры и не имеет при этом психических проблем. Обычно это запрашивают, когда продавцу 60 и более лет, но у молодых тоже можно попросить предоставить справку.

При этом важно иметь документ, подтверждающий, что квартира не имеет задолженностей по коммунальным платежам. Если этого не сделать, то новому хозяину квартиры придется самостоятельно оплачивать все штрафы, добавила специалист.

В целом Дробот посоветовала людям, решившим купить квартиру на вторичном рынке, обязательно обращаться к риелтору и юристу.